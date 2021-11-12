Обвиняемого в оправдании терроризма Хованского проверят на вменяемость

Обвиняемого в оправдании терроризма Хованского проверят на вменяемость
Юрий Хованский обвиняется в оправдании терроризма. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Следствие назначило блогеру Юрию Хованскому, арестованному по обвинению в оправдании терроризма, психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщил адвокат Александр Передрук. Как передает РИА Новости, Хованский по назначению следователя пройдет психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.

По словам правозащитника, такая экспертиза является стандартной практикой, хотя сам он не видит в этом какой-либо необходимости.

Юрия Хованского задержали 9 июня этого года, а после по решению суда заключили под стражу. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала песня о трагедии в «Норд-Осте», которую он исполнил на одном из стримов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что блогер Хованский не сможет отметить Новый год дома: его оставили под стражей.

вменяемость новости СПб оправдание терроризма психиатрическая экспертиза юрий хованский


 

Новости партнеров
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Обвиняемого в оправдании терроризма Хованского проверят на вменяемость
В Минздраве заявили, что части переболевших COVID нужна досрочная вакцинация
На КАД среди дня полностью сгорел автомобиль
Скончался бывший министр здравоохранения СССР академик Евгений Чазов
Иммунолог рассказал, когда в России закончится пандемия COVID-19
Водителю, устроившему стрельбу на Невском, назначен домашний арест
В России с марта удалено 4,6 тысяч сайтов с поддельными сертификатами о ...
У привитых «Спутником Лайт» петербуржцев перестали работать QR-коды