Обвиняемого в оправдании терроризма Хованского проверят на вменяемость

Следствие назначило блогеру Юрию Хованскому, арестованному по обвинению в оправдании терроризма, психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщил адвокат Александр Передрук. Как передает РИА Новости, Хованский по назначению следователя пройдет психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.

По словам правозащитника, такая экспертиза является стандартной практикой, хотя сам он не видит в этом какой-либо необходимости.

Юрия Хованского задержали 9 июня этого года, а после по решению суда заключили под стражу. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала песня о трагедии в «Норд-Осте», которую он исполнил на одном из стримов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что блогер Хованский не сможет отметить Новый год дома: его оставили под стражей.