Блогер Хованский не сможет отметить Новый год дома: его оставили под стражей

Блогер Хованский не сможет отметить Новый год дома: его оставили под стражей
Хованский просил отпустить его домой. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Блогер, обвиняемый в оправдании терроризма, будет находиться в СИЗО до 8 января 2022 года.

В Санкт-Петербург суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Юрия Хованского. Он пробудет в СИЗО до 8 января 2022 года. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В суде пояснили, что нужно время, чтобы закончить расследование уголовного дела. Назначенные экспертизы все еще не готовы, а ответы от служб безопасности «Google LLC» и «Microsoft» до сих пор не получены.

Хованский просил избрать ему домашний арест или любую другую меру, не связанную с заключением под стражу. Блогер пояснил, что хочет встретить Новый год в кругу семьи. Обвиняемый добавил, что содействует следствию и сделал пожертвование в благотворительный фонд. Хованскому было отказано, несмотря на все аргументы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рэпер Оксимирон приехал на заседание Юрия Хованского для поддержки.

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