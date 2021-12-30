Школьные каникулы предложили продлить до 16 января

Лантратова считает, что компенсировать пропущенные занятия для выполнения норм учебного плана можно будет по усмотрению ведомства. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Лантратова считает, что компенсировать пропущенные занятия для выполнения норм учебного плана можно будет по усмотрению ведомства. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Первый зампред комитета Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой продлить новогодние каникулы в школах для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает РИА Новости, документ с предложением отложить завершение каникул направлен министру просвещения Сергею Кравцову. Лантратова предложила продлить каникулы до 16 января включительно. Целью она назвала недопущение ухудшения эпидемобстановки и нарушения образовательного процесса.

Лантратова считает, что компенсировать пропущенные занятия для выполнения норм учебного плана можно будет по усмотрению ведомства.

Напомним, неделю назад Кравцов заявил, что власти не собираются продлевать зимние каникулы в школах. По его словам, учебный процесс возобновят в планируемый срок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Жириновский предложил включать новогодние каникулы в отпуска россиян.