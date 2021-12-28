Жириновский предложил включать новогодние каникулы в отпуска россиян

Владимир Жириновский продолжил, что в период новогодних праздников граждане не имеют возможности заниматься полезными делами. Фото: сайт Президента России

Владимир Жириновский продолжил, что в период новогодних праздников граждане не имеют возможности заниматься полезными делами. Фото: сайт Президента России

Новогодние праздники стоит присоединить к отпускам россиян, чтобы те могли самостоятельно выбирать время для отдыха. Такое заявление сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, в эти дни ежегодно наблюдается экстремальный скачок смертности. Популярными становятся драки, пьянки и преступления. Кроме того, каникулы наносят ущерб экономике, так как большая часть учреждений не работают.

Как сообщили «РИА Новости», Жириновский подчеркнул, что «вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять».

Лидер ЛДПР также добавил, что в период новогодних праздников россияне не имеют возможности заниматься полезными делами из-за закрытия госучреждений, в результат чего вынуждены проводить время «сидя дома перед телевизором».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Жириновский призвал ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации.