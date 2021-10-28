Жириновский призвал ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации

Жириновский призвал ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации
Владимир Жириновский предложил уголовно наказывать людей, избегающих вакцинацию от коронавируса. Фото: сайт Президента России

Следует использовать уголовное наказание за отказ от прививки. С таким предложением выступил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик раскритиковал россиян, которые на время нерабочих дней решили купить путевки. Он также предложил ужесточить режим самоизоляции.

Жириновский отметил в эфире «Радио России», что уголовно наказывать следует тех граждан, которые нарушают санитарно-эпидемиологические правила, что влечет по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, или создает угрозу наступлению таких последствий.

Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Жириновский призывал закрыть границы и дождаться спада заболеваемости COVID-19.

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