Жириновский призвал ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации

Следует использовать уголовное наказание за отказ от прививки. С таким предложением выступил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик раскритиковал россиян, которые на время нерабочих дней решили купить путевки. Он также предложил ужесточить режим самоизоляции.

Жириновский отметил в эфире «Радио России», что уголовно наказывать следует тех граждан, которые нарушают санитарно-эпидемиологические правила, что влечет по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, или создает угрозу наступлению таких последствий.

Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Жириновский призывал закрыть границы и дождаться спада заболеваемости COVID-19.