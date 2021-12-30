Острожно злая собака: на горке по проспекту Тореза на ребенка напало животное

Ребенок катался с горки, когда его укусила собака. Фото: unsplash

Ребенок катался с горки, когда его укусила собака. Фото: unsplash

Правоохранительные начали искать владельца собаки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 30 декабря, в четверг.

Оперативники пытаются выяснить детали инцидента с собакой, которая укусила ребенка.

Так, накануне, днем, в полицию Выборгского района Северной столицы пришла телефонограмма. Сообщалось, что в госпитализации нуждался 11-летний мальчик. В больницу он поступил в удовлетворительном состоянии.

Мать ребенка рассказала, что 29 декабря мальчик был на горке по по проспекту Тореза. Там же его и укусила собака. Полиция сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего и личность владельца животного.

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