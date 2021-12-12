В Тихвине волки разорвали пса на части

В Тихвине волки разорвали пса на части
Волки загрызли собаку в Тихвине. Фото: https://pixabay.com

В Ленинградской области в городе Тихвин дикие животные разорвали на куски несчастную собаку.

Происшествие сулилось в микрорайоне «1А» вечером в субботу, 11 декабря. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано | Тихвин». По словам очевидцев случившегося, это случилось прямо у жилых домов.

На видео уличных камер попал момент, как хищник поедает пса.

Часть пользователей испугались инцидента, другие добавили, что так волки освобождают Тихвин от бродячих собак.

Некоторое время назад местные жители уже видели волков у себя в городе. В Комитете по животному миру 47-ого региона тогда порекомендовали людям не оставлять своих домашних животных без присмотра и не прикармливать бродячих собак.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волховском районе сбили лося. Раненое животное находится в тяжелом состоянии.

волки ленобласть происшествие собака тихвин


 

Новости партнеров
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Тихвине волки разорвали пса на части
В Петербурге задержали таксиста, подозреваемого в нанесении ножевых двоим
Губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем Конституции России
Свыше 2 млн петербуржцев закончили цикл вакцинации от коронавируса
Врач предупредил россиян о способности туберкулеза поражать почки
Петербургские водолазы опустились на глубину 10 метров, ища артефакты
Петербурге во время снегопада начнет убирать дополнительная техника
В Пушкине задержали мигранта, надругавшегося над 14-летней школьницей