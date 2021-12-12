В Тихвине волки разорвали пса на части

В Ленинградской области в городе Тихвин дикие животные разорвали на куски несчастную собаку.

Происшествие сулилось в микрорайоне «1А» вечером в субботу, 11 декабря. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано | Тихвин». По словам очевидцев случившегося, это случилось прямо у жилых домов.

На видео уличных камер попал момент, как хищник поедает пса.

Часть пользователей испугались инцидента, другие добавили, что так волки освобождают Тихвин от бродячих собак.

Некоторое время назад местные жители уже видели волков у себя в городе. В Комитете по животному миру 47-ого региона тогда порекомендовали людям не оставлять своих домашних животных без присмотра и не прикармливать бродячих собак.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волховском районе сбили лося. Раненое животное находится в тяжелом состоянии.