Блогеру Юрию Хованскому суд продлил запрет определенных действий

Куйбышевский районный суд Петербурга постановил продлить Юрию Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий вплоть до 8 февраля 2022 года.

Об этом 30 декабря, в четверг, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее сообщалось, что петербургский суд получил ходатайство следствия о продлении Хованскому меры пресечения. Следствие просило сохранить блогеру запрет определенных действий до 8 февраля 2022 года. Прошение удовлетворено.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Юрия Хованского отпустили из СИЗО.

Напомним, Юрия Хованского задержали 9 июня 2021 года, а после по решению суда заключили под стражу. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала песня о трагедии в «Норд-Осте», которую он исполнил на одном из стримов.