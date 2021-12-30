Петербуржец зарезал на смерть мужчину за просьбу надеть маску

Петербуржец зарезал на смерть мужчину за просьбу надеть маску
Мужчину пустил в ход нож. Фото: pixabay.com

Мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима на 6 лет.

Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Петербургу, мужчину признали виновным в совершении особо тяжкого преступлении.

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы обвиняемого признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

СК считает, что Алексей Вербицкий 17 ноября 2020 года находился у дома по Индустриальному проспекту. 53-летний житель Ленинградской области сделал ему замечание надеть медицинскую маску. Тогда Вербицкий ударил пострадавшего ножом. Мужчина скончался на месте случившегося.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей 1 млн рублей морального вреда и 229,8 тыс. рублей материального.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Буграх женщина чуть не зарезала своего сожителя.

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