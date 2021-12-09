В Буграх женщина чуть не зарезала своего сожителя

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина получил ножевое ранение.
Как стало известно gazeta.spb.ru, 7 декабря пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением живота с повреждением толстой кишки в тяжёлом состоянии.
По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков подозреваемая нанесла ножевое ранение своему сожителю.
Подозреваемую отпустили после опроса под обязательство о явке. С места происшествия изъяли два ножа, открывашку и ножницы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.