В Буграх женщина чуть не зарезала своего сожителя

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина получил ножевое ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 7 декабря пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением живота с повреждением толстой кишки в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков подозреваемая нанесла ножевое ранение своему сожителю.

Подозреваемую отпустили после опроса под обязательство о явке. С места происшествия изъяли два ножа, открывашку и ножницы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.