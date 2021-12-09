В Буграх женщина чуть не зарезала своего сожителя

В Буграх женщина чуть не зарезала своего сожителя
Пострадавшую госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина получил ножевое ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 7 декабря пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением живота с повреждением толстой кишки в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков подозреваемая нанесла ножевое ранение своему сожителю.

Подозреваемую отпустили после опроса под обязательство о явке. С места происшествия изъяли два ножа, открывашку и ножницы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.

Всеволожский район ножевое ранение происшествия


 

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