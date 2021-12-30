В Петербурге закрыли 38 елочных базаров

В Петербурге закрыли 38 елочных базаров
В Петербурге закрыли почти четыре десятка елочных базаров. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В рамках рейдов по незаконным елочным базарам за предновогоднюю декаду было ликвидировано еще торговых 38 точек.

Проведенный рейд вовсе не первый. Елочные базары официально начали открываться в разных районах города 20 декабря.

За минувшие три дня были закрыты сразу 18 незаконных таких базаров. Продавался главный зимний символ на улицах Маршала Захарова и Ленсовета, у станции метрополитена «Старая Деревня», на Заневском проспекте, Пулковской и Варшавской улицах.

По два земельных участка освобождено на шоссе Революции, у метро «Академическая», на улице Орджоникидзе. По три незаконных ёлочных базара «накрыли» на Гражданском и Ленинском проспектах.

Всех нечестных бизнесменов привлекли к административной ответственности. Штрафы начинаются от пяти тысяч рублей и заканчиваются 200 тыс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты дали советы, как уберечь новогоднюю елку от кошки.

елки елочные базары незаконное размещение новости СПб


 

Новости партнеров
Ведущий программы
Ведущий программы "Умницы и умники" высказался о девятилетней студентке МГУ
"Украинское будущее": Кличко поздравил соотечественников с 2220 годом
Депутат Рады прокомментировал, как
Депутат Рады прокомментировал, как "ультиматум Путина" повлиял на США
Машины
Машины "вмерзают" в трассу М11 из-за огромной пробки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин подписал закон об уголовной ответственности для лихачей
В Петербурге закрыли 38 елочных базаров
В Пулково 30 декабря задержали 14 рейсов
Курс доллара США превысил 75 рублей впервые с 30 ноября
16-летнюю девушку, облитую в Петербургу кислотой, вывели из комы
В Роспотребнадзоре считают, что омикрон широко распространиться
Регоператор «Невский экологический оператор» начнет работу с 1 января
На Новый год нельзя будет зайти на Красную площадь