В Петербурге закрыли 38 елочных базаров

В Петербурге закрыли почти четыре десятка елочных базаров. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге закрыли почти четыре десятка елочных базаров. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В рамках рейдов по незаконным елочным базарам за предновогоднюю декаду было ликвидировано еще торговых 38 точек.

Проведенный рейд вовсе не первый. Елочные базары официально начали открываться в разных районах города 20 декабря.

За минувшие три дня были закрыты сразу 18 незаконных таких базаров. Продавался главный зимний символ на улицах Маршала Захарова и Ленсовета, у станции метрополитена «Старая Деревня», на Заневском проспекте, Пулковской и Варшавской улицах.

По два земельных участка освобождено на шоссе Революции, у метро «Академическая», на улице Орджоникидзе. По три незаконных ёлочных базара «накрыли» на Гражданском и Ленинском проспектах.

Всех нечестных бизнесменов привлекли к административной ответственности. Штрафы начинаются от пяти тысяч рублей и заканчиваются 200 тыс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты дали советы, как уберечь новогоднюю елку от кошки.