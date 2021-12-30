В Германии заявили о невозможности блокировки «Северного потока — 2»

В Германии заявили о невозможности блокировки «Северного потока — 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Депутат бундестага от партии «Зеленые» Омид Нурипур заявил, что политические решения не приведут к остановке газопровода «Северный поток — 2».

«Я больше не вижу много возможностей предотвратить (запуск «Северного потока — 2» — прим. ред) даже если я все еще считаю, что проект неправильный», — приводит его слова Passauer Neue Presse.

По его словам, все принципиальные решения по этому проекту уже приняты, поэтому сорвать запуск трубопровода невозможно.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

Германия северный поток-2 ФРГ


 

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