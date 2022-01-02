По 18 500 рублей для каждого после Нового года: пенсионеров обрадовали новой выплатой

Для пожилых россиян подготовили новое пособие. Получить дополнительные денежные средства пенсионеры смогут уже в следующем году, поскольку основанием для выплаты является законопроект, который еще не успели рассмотреть. Соответствующая инициатива была внесена в Государственную думу совсем недавно, сообщает PRIMPRESS.

Новый законопроект подготовили представители партии «Справедливая Россия». Документ внесен на рассмотрение в Государственную думу 30 декабря.

Инициаторы законопроекта сообщают, что данное пособие жизненно необходимо российским пенсионерам. Прежде всего высокий рост инфляции привел к тому, что пожилые граждане значительно обеднели за прошедший год. Уровень инфляции составляет уже 9%, а проведенная индексация не способна компенсировать высокий рост цен.

К тому же многие потратились на подарки для родных и близких, на продукты к новогоднему столу. Все это, с учетом нынешних цен, существенно ударило по кошельку пенсионеров.

Новый законопроект предполагает введение для пожилых россиян ежегодной выплаты к новогодним праздникам. Данная материальная помощь должна будет распространяться на всех пенсионеров без исключения, в том числе и на тех, кто продолжает трудовую деятельность.

Предполагается, что новое пособие будет выплачиваться индивидуально, и размер выплаты должен быть не менее денежного довольствия, которое пенсионер уже получает.

Известно, что на реализацию данных мер из государственного бюджета планируют выделить около 786,2 млрд рублей. По данным Росстата на конец 2021 года в России проживает 42,598 млн человек пенсионного возраста. Проведя нехитрые расчеты, можно сделать вывод о том, что каждый пенсионер в стране сможет получать к Новому году ежегодное пособие в размере 18 500 рублей.