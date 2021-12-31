Аналитики ожидают укрепления рубля в 2022 году

Аналитики ожидают укрепления рубля в 2022 году
Согласно прогнозам, среднегодовой курс рубля по отношению к доллару в новом году составит 72,9, а к евро - 83,4. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Аналитики спрогнозировали укрепление российской валюты в 2022 году за счет высоких цен на нефть, роста ключевой ставки и замедления инфляции.

Согласно прогнозам 15-ти аналитиков, среднегодовой курс рубля по отношению к доллару в новом году составит 72,9, а к евро — 83,4. По мнению стратега по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрия Попова, к концу 2022 года доллар будет стоить 67 рублей, а евро — 72 рубля. Об этом сообщают «Известия».

Эксперт Андрей Маслов из «Финама», в свою очередь, считает, что перспективы рубля остаются туманными. Он отметил, что помешать укреплению рубля может реализация геополитических рисков или направленная против России политика Запада, а также изменение цен на сырье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что курс доллара США превысил 75 рублей впервые с 30 ноября.

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