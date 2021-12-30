Курс доллара США превысил 75 рублей впервые с 30 ноября

Курс доллара США превысил 75 рублей впервые с 30 ноября
Сегодня должна произойти телефонная беседа между президентами РФ и США, инвесторы стараются не рисковать, что негативно отражается на рубле. Фото: Pixabay

Кроме цен на нефть и ситуации на внешних рынках на рост курса доллара и евро влияет геополитический фон.

Курс на американский доллар вырос на 1,44%и достиг 75,06 рублей за доллар. Таким образом, курс стал выше отметки в 75 рублей впервые с 30 ноября, пишет РБК Инвестиции со ссылкой на Московскую биржу.

Курс европейской денежной единицы также впервые с 30 ноября вырос до 85 рублей.

Спрос на валютном рынке в отношении обеих валют стал следствием ухудшающейся ситуации на внешних рынках и снижение котировок на нефть. Кроме того, на рубль влияет геополитический фон, считает аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

Он отмечает, что сегодня должна произойти телефонная беседа между лидерами РФ и США. Инвесторы стараются не рисковать, и это негативно отражается на рубле.

Тем не менее цены на нефть остаются высокими, это ведет к укреплению отечественной валюты. Григорьев прогнозирует, что курс валюты США закончит текущий год на отметке в 74 рубля, а в начале следующего года может упасть ниже 70 рублей и может достигнуть 63.

Gazeta.SPb.ru сообщала, деньги россиян в размере 3 тыс. рублей могут сгореть.

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