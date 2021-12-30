Курс доллара США превысил 75 рублей впервые с 30 ноября

Кроме цен на нефть и ситуации на внешних рынках на рост курса доллара и евро влияет геополитический фон.
Курс на американский доллар вырос на 1,44%и достиг 75,06 рублей за доллар. Таким образом, курс стал выше отметки в 75 рублей впервые с 30 ноября, пишет РБК Инвестиции со ссылкой на Московскую биржу.
Курс европейской денежной единицы также впервые с 30 ноября вырос до 85 рублей.
Спрос на валютном рынке в отношении обеих валют стал следствием ухудшающейся ситуации на внешних рынках и снижение котировок на нефть. Кроме того, на рубль влияет геополитический фон, считает аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.
Он отмечает, что сегодня должна произойти телефонная беседа между лидерами РФ и США. Инвесторы стараются не рисковать, и это негативно отражается на рубле.
Тем не менее цены на нефть остаются высокими, это ведет к укреплению отечественной валюты. Григорьев прогнозирует, что курс валюты США закончит текущий год на отметке в 74 рубля, а в начале следующего года может упасть ниже 70 рублей и может достигнуть 63.
Gazeta.SPb.ru сообщала, деньги россиян в размере 3 тыс. рублей могут сгореть.