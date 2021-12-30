Деньги скоро сгорят: как пенсионерам получить 3000 рублей до Нового года

Пожилым россиянам напомнили о возможности получить дополнительные денежные средства к Новому году. Для начисления денег нужно успеть принять некоторые меры. Сделать это нужно до наступления праздников, поскольку представители местного самоуправления решили не продлевать действие таких выплат, сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о пособии, которое можно получить на региональном уровне. Местные власти решили оказать материальную помощь сознательным пожилым людям, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Данная программа направлена на повышение уровня прививания граждан в регионах. Денежные средства предусмотрены только для тех, кто прошел двухэтапную вакцинацию.

Данная мера нашла свое применение в Курской области и действовала до ноября 2021 года. Некоторые граждане уже получили свои разовые пособия. Позже было решено продлить выплату денежных средств до 31 декабря.

Еще есть возможность получить от местных властей дополнительное пособие к Новому году. Выплаты предусмотрены для пожилых граждан в возрасте от 65 лет. Для получения денежных средств нужно успеть привиться до конца текущего года.

Специалисты сообщают о решении региональных властей не продлевать данную меру материальной поддержки. Поэтому всем желающим стоит поторопиться с вакцинацией, поскольку другой возможности в ближайшем времени не предвидится. Размер данной выплаты составляет 3000 рублей. Специалисты обращают внимание пенсионеров на то, что главное успеть привиться до 31 декабря включительно, а денежные средства можно будет получить уже после праздников.

Чиновники обещают, что деньги придут автоматически после получения сертификата на тот счет, куда обычно поступает пенсия. Могут возникать ситуации, когда вакцинация проведена, а выплаты не пришли. В таком случае специалисты рекомендуют самостоятельно обратиться в ближайшее отделение соцзащиты и предоставить документы, подтверждающие вакцинацию.