Дед Мороз из Великого Устюга в видеообращении поздравил россиян с Новым годом

Дед Мороз из своей сказочной вотчины в Великом Устюге поздравил детей и взрослых с наступающим Новым годом. Видеообращение опубликовано на странице во «ВКонтакте».

Сказочный волшебник пожелал россиянам счастья, крепкого здоровья и надежных друзей, и чтобы в сердцах никогда не было «вьюг и метелей». Он подчеркнул, что если верить в чудеса – сбудутся все заветные желания.

«Пусть Новый год подарит вам веру в свои силы, чудеса и исполнение заветных желаний», — пожелал Дед Мороз.

Волшебник уверен, что дети и взрослые ждут это событие с нетерпением, а подарки выбирали с особой любовью и вниманием.

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