Дед Мороз раскрыл секрет, кем ему приходится Снегурочка

Дед Мороз раскрыл секрет, кем ему приходится Снегурочка
Дед Мороз рассказал , как познакомился со Снегурочкой. Фото: Gazeta.SPb

Оказывается, Дед Мороз приютил девочку, потерявшуюся в лесу.

В Доме журналиста, 14 декабря, состоялась пресс-конференция «Путешествие Деда Мороза в Санкт-Петербург».

Для журналиста Gazeta.SPb.ru и других участников брифинга стало удивлением, что Снегурочка — это приемная внучка волшебника.

Выяснилось, что много лет назад, Дедушка Мороз встретил в зимнем лесу заплутавшуюся девочку. Ему стало жалко Снегурочку, и он приютил бедняжку у себя. Так, девушка стала одной из главных помощниц Мороза. Теперь она занимается почтой волшебника, поет новогодние песни и рассказывает Дедушке сказки.

Как рассказал Дед Мороз, кроме Снегурочки ему помогают снеговики, птички-синички, Бабушка Аушка и 12 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на новогодние подарки петербуржцы планируют потратить в среднем по 15 тысяч.

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