Диетолог: заправленный оливье может стоять в холодильнике несколько часов

Любой заправленный майонезом салат можно хранить в холодильнике всего несколько часов. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Любой заправленный майонезом салат можно хранить в холодильнике всего несколько часов. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Заправленный майонезом салат, в том числе оливье, может стоять в холодильнике всего несколько часов. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Круглова.

По ее словам, не следует заправлять сразу большое количество салата майонезом. Это позволит увеличит срок годности блюда.

«Если это незаправленный салат, то в течение суток он выдержит», отметила Круглова в беседе с «Лентой.ру».

Диетолог порекомендовала добавлять в оливье отварное мясо — вместо колбасы, а вместо майонеза — греческий йогурт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в оливье присутствуют ингредиенты, которые категорически противопоказаны при некоторых заболеваниях. Речь идет о колбасе и майонезе, в них содержится много соли и тяжелых для переваривания веществ. При этом не обязательно совсем отказываться от оливье, достаточно правильно его приготовить.