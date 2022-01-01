Пластик назвали причиной опасных заболеваний

В пластике содержатся и накапливаются вредные вещества, которые вызывают нарушения эндокринной системы и угрожают здоровью. Фото: pixabay

В пластике содержатся и накапливаются вредные вещества, которые вызывают нарушения эндокринной системы и угрожают здоровью. Фото: pixabay

Ученые доказали губительное влияние пластика на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, хотя раньше считалось, что основными причинами этого являются повышение уровня холестерина и сидячий образ жизни.

Исследователи решили выяснить, какое влияние на эндокринную систему оказывают содержащиеся в пластике химические вещества. Удалось обнаружить, что уровень холестерина в плазме увеличивается из-за фталата — вещества, используемого для повышения долговечности пластика, пишет Daily Express.

Попадая в человеческий организм химические вещества вызывают экспрессию основных белков, которые нужны для абсорбции и транспортировки холестерина. В результате повышается уровень холестерина и увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сообщество эндокринологов заявило, что в пластике содержатся и накапливаются вредные вещества, которые вызывают нарушения эндокринной системы и угрожают здоровью. Эти вещества повышают риск развития онкологических заболеваний, диабета, расстройств репродуктивной системы и неврологических нарушений у эмбрионов и детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что японские ученые разрабатывают вакцину от COVID, дающую пожизненный иммунитет.