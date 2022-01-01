В Светогорске мужчина попал в больницу после пьяной драки на ножах

Пострадавший получил ножевое ранение в результате конфликта с 68-летним пенсионером. Фото: unsplash

Пострадавший получил ножевое ранение в результате конфликта с 68-летним пенсионером. Фото: unsplash

В Выборгском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства конфликта, в результате которого был госпитализирован 37-летний мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло в четверг около 16 часов в квартире на Красноармейской улице в Светогорске. В больницу с этого адреса доставили 37-летнего мужчину с ножевым ранением грудной клетки.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что пострадавший получил ножевое ранение в результате конфликта с 68-летним пенсионером. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой пожилой взялся за нож.

Пенсионера доставили в отдел полиции, а после дачи показаний отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сертолово прохожий не смог пройти мимо окровавленного мигранта.