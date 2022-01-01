Полицейский погиб при запуске фейерверка в под Рязанью

В новогоднюю ночь в Рязанской области при запуске фейерверка погиб 37-летний мужчина.

Несчастный случай произошел в ночь на 1 января в селе Федоровское Захаровского района. По данным YA62.ru, погибшим был 37-летний полковник полиции. Взорвавшаяся пиротехника оторвала мужчине голову, смерть наступила на месте.

Следственные органы начали доследственную проверку по факту инцидента, пишет РИА Новости. Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли пиротехнику, назначены экспертизы.

По данным СК, полицейский приехал в Рязанскую область из другого региона, чтобы встретить Новый год вместе с знакомыми.

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