В Петербурге в новогоднюю ночь родились 34 младенца

В новогоднюю ночь в родильных домах Петербурга и акушерских отделениях городских больниц родились 34 малыша. Об этом сообщили в петербургском Комитете здравоохранения.

Первым ребенком-2022 стала девочка весом 3520 и ростом 52 сантиметра, родившаяся в Городском перинатальном центре. Для 34-летней Анны это был первенец. По словам женщины, роды прошли легко, хоть и пришлось рожать под бой курантов и гром фейерверков. Девочку назвали Елизаветой. В Городском перинатальном центре за новогоднюю ночь родилось больше всего детей – к 8 утра их количество составило 14.

Следующим эстафету приняло акушерско-гинекологическое отделение Городской больницы святого Праведного Иоанна Кронштадтского. У 25-летней мамы в 01.10 родилась девочка Мария весом 3320 граммов и 52 сантиметра ростом. В 1.18 в роддоме 9 родилась еще одна девочка весом 3400 граммов и ростом 53 сантиметра. Ее назвали Вероникой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в родильном доме №10 за неделю родились две тройни. На свет они появились с разницей в три дня, рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.