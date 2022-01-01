В Петербурге начали действовать QR-коды для посещения общепита и торговых центров

В Петербурге со 2 января люди без QR-кодов не смогут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Изначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в городе планировалось ввести с 1 декабря, затем эту дату перенесли на 27 декабря, а потом на 2 января.

Напомним, предприятиям общепита разрешили работать в новогоднюю ночь, а заполняемость кинотеатров увеличили с 50% до 75%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ослабили ковид-ограничения. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения «антиковидного» постановления. Нововведения связаны с предстоящими праздниками и отдыхом.