Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего в ДТП на Киевском шоссе

Спасатели Ленинградской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Лужском районе. Сообщение об аварии поступило в 11:19 мск 1 января.

Дорожный инцидент случился на Киевском шоссе.

На месте происшествия работала дежурная смена 135 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области.

Всего в ликвидации пожара участвовали четыре человека и одна единица спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по городу. В ходе ликвидации последствий ДТП спасатели деблокировали пострадавшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовая авария произошла среди ночи на проспекте Непокоренных. Участниками столкновения стали два автомобиля такси и еще одна легковушка.