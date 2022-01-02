В Петербурге будет морозно и солнечно 2 января

В воскресенье, 2 января, в Петербурге ожидается облачная погода, температура воздуха опустится до -9 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В последний выходной недели на смену морозному гребню антициклона, который ночью опустил температуру в городе почти до -13 градусов, придет передняя часть приближающегося с запада циклонического вихря. Обойдется без осадков.

«Санкт-Петербург: морозно, в начале дня солнечно», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит-7…-9°, в Ленобласти похолодает до 6…-11°. Подует южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм ртутного столба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром в воскресенье, 2 января, уборочная техника вышла на уборку Санкт-Петербурга от снега и мусора, но доехала не до всех районов города. Основная масса уборочной техники замечена в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском районах города. А вот в Приморский, Выборгский и Курортный районы спецтранспорт будто обходит стороной.