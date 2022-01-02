В ФЗ России появилась информация об увеличении пенсии до 19 тысяч рублей в январе

В ФЗ России появилась информация об увеличении пенсии до 19 тысяч рублей в январе
В ФЗ России появилась информация об увеличении пенсии до 19 тысяч рублей в январе. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россиянам рассказали, что в январе 2022 года ожидается увеличение пенсии до 19 тысяч рублей.

Незадолго до начала 2022 года в федеральном законе России появилась информация, что пожилым россиянам увеличат пенсии до 19 тысяч рублей. Отмечается, что суммы увеличат обладателям страховых пенсий, но касается нововведение в основном тех, кто обозначен как неработающий. Об этом сообщает Primpress.

Пенсионные выплаты неработающих проиндексируют на 5,9%. Так, ожидается, что с начала 2022 года пенсионеры в РФ будут получать 18 тысяч 521 рубль в среднем на ежемесячной основе. Коснется новое правило 30,78 млн. россиян.

На сегодняшний день прогноз варьируется от 18 до 19 тысяч, но уже в в 2023 году сумма выплат должна достигнуть размера 19 тысяч 476 рублей, а в 2024 году показатель выплат вырастет до 20 тысяч 469 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для увеличения пенсии специалисты рекомендуют либо отказаться от льгот, либо выйти на пенсию позже.

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