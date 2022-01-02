Меры городской социальной поддержки в Петербурге проиндексировали на 4%

Меры городской социальной поддержки в Петербурге проиндексировали на 4%
Меры городской социальной поддержки в Петербурге проиндексировали на 4%. Фото: pixabay

В 2022 году меры городской поддержки в Санкт-Петербурге правительство проиндексировало на 4%.

В наступившем 2022 году коэффициент, который используется для индексации размеров мер социальной поддержки, составит 1,04. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В связи с новым коэффициентом меры социальной поддержки, которые осуществляются из городского бюджета, по-новому проиндексированы.

Отмечается, что в Северной столице более 80 льготных категорий граждан, а выплаты и льготы получают порядка 2,5 млн человек. Для того, чтобы получить выплаты горожанам не нужно никуда обращаться, чтобы ранее назначенные пособия продолжали поступать. Переход на перечисление средств из ПФР произойдёт автоматически, отмечают в пресс-службе.

Размер основных мер поддержки можно посмотреть на сайте администрации Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для клиентов негосударственного пенсионного фонда Сбербанк начал перечислять денежные выплаты досрочно.

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