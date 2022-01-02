СберНПФ начал досрочно перечислять выплаты за праздничные дни

Для клиентов негосударственного пенсионного фонда Сбербанк начал перечислять денежные выплаты, а также озвучил условие при котором ежемесячно получать около 50 тысяч.

Выплаты, которые осуществляются до срока, связаны с тем, что официальная дата перечисления выпала на новогодние праздники. Денежные суммы обеспечил СберНПФ. Выплаты производятся по договорам обязательного пенсионного страхования и негосударственному пенсионному обеспечению. Об этом сообщает Primpress.

Пенсии начали приходить гражданам еще в декабре 2021 года. Отмечается, что клиентами Сбера на сегодняшний день являются более десяти миллионов жителей России.

Также в Сбербанке поделились, как ежемесячно можно получать до 50 тысяч. В случае, когда индивидуальный пенсионный счет открыт в 25 лет, и каждый месяц на него поступает по пять тысяч от владельца, после 60 лет ежемесячно могут приходить около 50 тысяч рублей негосударственной пенсии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что бюджет Пенсионного фонда России — это провал государственной политики, по мнению депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного.