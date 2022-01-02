Куринный: пенсионная реформа в России терпит крушение

Куринный: пенсионная реформа в России терпит крушение
Куринный считает, что пенсионная реформа в России терпит крушение. Фото: duma.gov

Депутат Государственной думы России от КПРФ Алексей Куринный считает, что бюджет Пенсионного фонда России — это провал государственной политики.

По мнению депутата, эффект пенсионной реформы закончился. Уменьшать выплаты за счет сокращения граждан, кому положены пенсии, больше не получится. Об этом сообщает Regnum.ru со ссылкой на слова Куринного.

Отмечается, что количество пожилых работающих россиян негативно сказывается на экономике страны. По словам депутата, немало пенсионеров ушли с официального рынка труда с целью сохранения полноценной индексации.

Пенсионный фонд России потерял 600 млрд рублей в год. Это происходит из-за того, что около 5 млн пожилых граждан официально не работают. Решение пойти по пути повышения пенсионного возраста и отмены индексации пенсий неработающих пенсионеров сделало свое дело: провал пенсионной реформы, так как никакой экономики бюджета ПФР больше не осталось.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиянам больше нет необходимости писать заявление, чтобы получить пенсионные выплаты по инвалидности.

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