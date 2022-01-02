В России писать заявление на получение пенсии по инвалидности больше не нужно

В России писать заявление на получение пенсии по инвалидности больше не нужно. Фото: Pixabay

В России писать заявление на получение пенсии по инвалидности больше не нужно. Фото: Pixabay

Жителям России больше нет необходимости писать заявление, чтобы получить пенсионные выплаты по инвалидности.

За денежные выплаты категории граждан, которые получают их по инвалидности, будут отвечать соответствующие службы, поэтому в заявлении нет необходимости. Об этом сообщает АБН.

Порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности без заявления закреплен в законе. Он вступил в силу с начала 2022 года.

Новые правила гласят, что после включения гражданина в реестр инвалидов, данные о его личности автоматически передаются в пенсионный фонд. После этого в течение пяти рабочих дней ПФР должен заняться оформлением пенсии. В том же месяце гражданин с инвалидностью может получить пенсию без предъявления документов и заявлений.

Еще одним дополнением к принятому закону действует презумпция согласия гражданина на увеличение размера выплачиваемых пенсионных денег, таким образом гражданину не нужно писать никаких обращений по поводу повышенных выплат. Раз в три года ПФР будет информировать женщин с 40 лет и мужчин с 45 о предполагаемом размере пенсии.

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