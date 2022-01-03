Вице-спикер Госдумы Чернышев хочет убрать тело Ленина из мавзолея

По мнению политика захоронение возможно, но не на месте, где происходят праздничные гуляния.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил убрать с главной площади Москвы мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других государственных деятелей СССР, а также тело Ленина из мавзолея. Об этом сообщают РИА Новости.

«Это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов», — заявил Чернышев.

По словам политика, от фракции ЛДПР уже были внесены несколько законов, касающихся этой темы. Чернышев считает, что на Красной площади создано кладбище, которое является само по себе «издевательством над людьми». Особенно политик не доволен телом Ленина, которое не лежит в земле, а против морали закрыт в мавзолее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти страны не собираются выносить из памятника-усыпальницы на Красной площади тело лидера большевиков Владимира Ленина.