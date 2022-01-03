Мужчина избил продавца из-за мобильного прибора для авто и получил уголовное дело

Сотрудники полиции задержали мужчину, ограбившего магазин на 8-ой Линии Васильевского острова.

Преступный инцидент произошел 1 января в доме 45/34 о 8-й Линии В.О. В 13:24 к правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный, взяв с прилавка FМ-трасмиттер, отказался оплачивать товар, кулаком ударил в лицо заявителя, после чего скрылся на авто Хендай Солярис.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, в тот же день подозреваемый был задержан. Мужчину 2000 года рождения остановили у дома 36 по улице Наличной.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

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