Пассажирка авто погибла в массовом ДТП в Бокситогорском районе

Пассажирка авто погибла в массовом ДТП в Бокситогорском районе
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Вечером в Бокситогорском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с летальным исходом.

Трагическая авария случилась 2 января около 18:50 на 420-м км автодороги А-114 «Вологда-Тихвин». Автомобиль Opel Corsa вытолкнул Datsun на встречную полосу, где тот столкнулся с Mazda.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области, в результате столкновения 50-летняя пассажирка Datsun скончалась от полученных травм на месте происшествия, 43-летнего водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девятнадцатилетняя девушка без водительских прав выехала на встречку и попала в смертельное ДТП. Автоледи столкнулась с грузовым авто, в котором находился 26-летний водитель. Девушка скончалась на месте происшествия. И водитель грузовика, и вторая участница ДТП 4 раза привлекались к административной ответственности в области дорожного движения.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти ленобласть смертельное ДТП


 

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