Девятнадцатилетняя девушка без водительских прав выехала на встречку и попала в смертельное ДТП

Девятнадцатилетняя девушка без водительских прав выехала на встречку и попала в смертельное ДТП. Фото: "Яндекс.Карты"

Девятнадцатилетняя девушка без водительских прав выехала на встречку и попала в смертельное ДТП. Фото: "Яндекс.Карты"

В Выборгском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого скончалась девятнадцатилетняя девушка, находившееся за рулем одного из автомобилей.

В четверг, 23 декабря, около 9 часов утра на автомобильной дороге «Скандинавия» девушка, находясь за рулем автомобиля Рено, выехала на встречную полосу по неизвестной причине, в результате произошло столкновение с грузовым автомобилем, в котором находился 26-летний водитель. Как стало известно Gazeta.SPB, девушка скончалась на месте происшествия.

Прав на машину у погибшей не было. И водитель грузовика, и вторая участница ДТП 4 раза привлекались к административной ответственности в области дорожного движения. В итоге все закончилось трагичным случаем. Водитель грузовика неоднократно был замечен за превышением скорости, а девушка использовала транспорт без прав и упорно игнорировала вынесенное ей наказание.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 23 декабря выяснились обстоятельства ранения мужчины из коммунальной квартиры на Подольской улице. По словам пострадавшего, ножом его ударила сожительница