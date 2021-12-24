Возбуждено уголовное дело по факту ножевого на Подольской улице

Возбуждено уголовное дело по факту ножевого на Подольской улице. Фото: "Яндекс.Карты"

Возбуждено уголовное дело по факту ножевого на Подольской улице. Фото: "Яндекс.Карты"

В четверг, 23 декабря, выяснились обстоятельства ранения мужчины из коммунальной квартиры на Подольской улице, 38 Адмиралтейского района.

Несколькими днями ранее, 19 декабря, 37-летний мужчина был доставлен в Мариинскую больницу с проникающим колото-резаным ранением живота и сквозным ранением печени. Изначально сообщалось, что мужчина ударил себя нажом с целью напугать сожительницу, но, как стало известно Gazeta.SPB, по словам самого пострадавшего, ножом его ударила сама сожительница в ходе ссоры при совместном распитии спиртных напитков. Инцидент произошел примерно в 19:00.

Отмечается, что сожительница является инвалидом 1-группы. У женщины отсутствует левая нога. После допроса сожительницу отпустили.

Тогда же, 23 декабря, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в гараже Гатчинского района полиция нашла труп мужчины с переломами носа, кровоподтеками глаз, ссадиной затылочной области и переломами ребер.