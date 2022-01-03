Глава Минпромторга высказался о решении выпускать иностранные вакцины на территории РФ

Глава Минпромторга высказался о решении выпускать иностранные вакцины на территории РФ
Глава Минпромторга высказался о решении выпускать иностранные вакцины на территории РФ. Фото: Instagram Минпромторга

По мнению главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова решение о выпуске иностранных вакцина от коронавируса на территории России должен принимать Минздрав.

Мантуров отмечает, что российская промышленность готова к их выпуску в следующем году иностранных вакцин в случае необходимости. Об этом сообщает ТАСС.

«Если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — заявил Мантуров.

На настоящий момент в России зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса, — это «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник Лайт», «Спутник М» и «Эпиваккорона-Н». Все препараты относятся к российскому производству.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на первое января насчитали более 300 человек, желающих сделать прививку в Петербурге.

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