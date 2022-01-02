Более 300 петербуржцев посетили пункты вакцинации в первый день 2022 года

С началом нового 2022 года петербуржцы продолжают курс вакцинации. На первое января насчитали более 300 человек, желающих сделать прививку.
В пресс-службу комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что даже после новогодней ночи нашлись те жители города, которые пришли делать прививку. Таких оказалось 340 в общей сумме. Необходимость в QR-коде и сертификате о перенесенном заболевании увеличивается, вводятся новые правила, которые могут ограничить невакцинированным вход во многие места.
На статистике властей на 1 января полный цикл вакцинации закончили 7 453 петербуржца, полностью привилось при этом 703 тысячи 475 человек. В городе еще остается запас доз препаратов от инфекции. Отмечается, что в наличии есть 938 728 доз.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что со 2 января 2022 года петербуржцы без QR-кодов не смогут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли.