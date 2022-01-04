На юге Франции обнаружен новый штамм коронавируса

На юге Франции обнаружен новый штамм коронавируса
Флаг Франции. Фото: Pixabay

На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса.

Как сообщает австрийская газета Heute, неизвестная вариация ковида найдена путешественников, вернувшихся из Камеруна. По предварительной информации, возбудитель этого штамма распространен в африканской стране.

Новый вариант содержит в себе 46 мутаций. Его назвали B.1.640.2. Насколько он заразен пока неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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