На юге Франции обнаружен новый штамм коронавируса

На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса.
Как сообщает австрийская газета Heute, неизвестная вариация ковида найдена путешественников, вернувшихся из Камеруна. По предварительной информации, возбудитель этого штамма распространен в африканской стране.
Новый вариант содержит в себе 46 мутаций. Его назвали B.1.640.2. Насколько он заразен пока неизвестно.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.