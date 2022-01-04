Мужчина проломил голову собутыльнику лопатой в Горелово за удушье товарища

Мужчина проломил голову собутыльнику лопатой в Горелово за удушье товарища
Мужчину ударили лопатой. Фото: pexels

В Петербурге в поселке Горелово произошел инцидент, который мог стоить жизни одному из его участников.

Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ 4 января.

Днем ранее, среди ночи, полиции решил признаться в случившемся 41-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа.

Он рассказал, что у себя дома, по Снежному переулке в Красносельском районе Петербурга избил лопатой неизвестного мужчину.

Прибывшие оперативники выяснили, что пьяный 39-летний гость старался задушить знакомого, с кем до этого выпивал. Третьему собутыльнику пришлось ударить нападавшего по голове лопатой.

Получивший по голове лопатой находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали. Доктора диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рану на темени. Мужчине, которого, по его словам, душили, также понадобилась помощь врачей, однако вскоре ему разрешили отправиться домой.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина избил продавца из-за мобильного прибора для авто и получил уголовное дело.

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