Консервные банки, матрасы и занавески: чего стоит опасаться в собственном доме

Консервные банки, матрасы и занавески: чего стоит опасаться в собственном доме
Угрозу могут нести даже обычные матрасы. Фото: pixabay

Оказалось, что почти в каждой российской квартире жителей подстерегают опасности.

По мнению экспертов наибольшую опасность представляют вредные соединения, которые содержатся в ряде распространенных предметов обихода, например, пластиковых контейнерах, бутылках воды, консервных банках и других распространенных вещах. Об этом стало известно из исследования Агентства по охране окружающей среды на портале «Актуальные новости».

Трудно представить, но угрозу могут нести даже обычные матрасы. В некоторых из них есть вредные соединения ПБДЭ, плохо влияющие на мозг, репродуктивную систему и щитовидную железу.

Также опасны духи, которые содержат нежелательные химические вещества, среди которых бензальдегид, этилацетат и хлорид метилена. В небольших количествах такие вещества могут вызвать головокружение и тошноту, а в более крупных дозах навредить почкам.

Особо внимание стоит уделить предметам из пластика, которые эксперты рекомендуют заменять стеклом, потому что в них содержатся фталаты, угрожающие эндокринной системе. Аналогичные вредные вещества могут присутствоать в душевых занавесках. Консервные банки в свою очередь содержат бисфенол А, который разрушает гормоны. Это может вызвать бесплодие, болезни сердца и диабет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что избыточное употребление смузи из овощей и фруктов может привести к проблемам с желудком, по мнению диетолога.

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