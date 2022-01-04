Двое детей и двое взрослых получили серьезные увечья после ДТП в Ленобласти

Двое детей и двое взрослых получили серьезные увечья после ДТП в Ленобласти
В "Тойоте" пострадали все четверо. Фото: pixabay.com

Авария произошла на рассвете в Тосненском районе Ленинградской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 4 января.

Все случилось 3 января, на 633 километре автомобильной дороги «Россия». Машина «Джип Гранд Чероки» ехала из Москвы в Петербург. 35-летний мужчина не справился с управлением и врезался сначала в одно транспортное средство, ехавшее впереди. Затем «Чероки» вылетел на встречку и влетел в «Тойоту Короллу». В последнем авто находился 47-летний мужчина, 44-летняя женщина и двое детей: мальчик 12-ти лет и девочка 7-ми.

Взрослых, находившихся в «Тойоте Королле»госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Детям же не повезло куда больше. Их состояние оценили как тяжёлое. Детали аварии устанавливает полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП на Киевском шоссе унесло жизни двух человек.

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