Двое детей и двое взрослых получили серьезные увечья после ДТП в Ленобласти

Авария произошла на рассвете в Тосненском районе Ленинградской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 4 января.

Все случилось 3 января, на 633 километре автомобильной дороги «Россия». Машина «Джип Гранд Чероки» ехала из Москвы в Петербург. 35-летний мужчина не справился с управлением и врезался сначала в одно транспортное средство, ехавшее впереди. Затем «Чероки» вылетел на встречку и влетел в «Тойоту Короллу». В последнем авто находился 47-летний мужчина, 44-летняя женщина и двое детей: мальчик 12-ти лет и девочка 7-ми.

Взрослых, находившихся в «Тойоте Королле»госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Детям же не повезло куда больше. Их состояние оценили как тяжёлое. Детали аварии устанавливает полиция.

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