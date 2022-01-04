ДТП на Киевском шоссе унесло жизни двух человек

В Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент случился 3 января около 13-45 на 82 км дороги М-20 «Санкт-Петербург – Псков».

По предварительной информации, водитель 1959 года рождения, управляя Renault Duster, двигаясь от села Рождествено к деревне Парушино, выехала на «встречку» и врезалась в два автомобиля: Hyundai Solaris под управлением 37-летнего мужчины и Chery A13 под управлением 29-летней девушки. После столкновения Solaris улетел в кювет.

В результате аварии водители Renault и Hyundai скончались на месте происшествия, а пассажиры последнего: женщина и двое детей девяти и 11 лет были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что погибший водитель, выехавший на «встречку», только за прошлый год три раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером в Бокситогорском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с летальным исходом.