Леди на «Ладе» влетела в «Мицубиси»: в Лужском районе госпитализировали двоих малышей

42-летняя женщина не справилась с управлением на 110 километре автомобильно дороги «Санкт-Петербург-Псков» в Лужском районе.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 4 января.
Накануне днем автоледи на «Лада Калине» ехала в сторону Северной столицы. Ее автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Мицубиси Паджеро Спорт». За рулем находился 41-летний мужчина, вместе с ним ехал 2-летний ребенок.
В машине женщины сидел 49-летний мужчина и 9-летний школьник.
Все участники аварии были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером в Бокситогорском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с летальным исходом.