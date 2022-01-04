Леди на «Ладе» влетела в «Мицубиси»: в Лужском районе госпитализировали двоих малышей

Леди на &#171;Ладе&#187; влетела в &#171;Мицубиси&#187;: в Лужском районе госпитализировали двоих малышей
И дети, и взрослые были госпитализированы. Фото: pixabay.com

42-летняя женщина не справилась с управлением на 110 километре автомобильно дороги «Санкт-Петербург-Псков» в Лужском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 4 января.

Накануне днем автоледи на «Лада Калине» ехала в сторону Северной столицы. Ее автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Мицубиси Паджеро Спорт». За рулем находился 41-летний мужчина, вместе с ним ехал 2-летний ребенок.

В машине женщины сидел 49-летний мужчина и 9-летний школьник.

Все участники аварии были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером в Бокситогорском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с летальным исходом.

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