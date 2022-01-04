В Альпийском переулке заметили одинокую черную свинью

В Альпийском переулке заметили одинокую черную свинью
В Альпийском переулке заметили одинокую черную свинью. Фото: группа "Вконтакте"/"Новости Купчино"

Во Фрунзенском районе Северной столице по улицам бегает одинокая черная свинья. А между тем погодные условия в городе продолжают ухудшаться.

Животное без хозяина пробежало по Альпийскому переулку 4 января. Об этом сообщили очевидцы в группе Вконтакте «Новости Купчино».

По всей видимости, домашняя свинка потерялась и теперь блуждает по улице. В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности с 21 часа, поэтому одинокому животному хорошо было бы поскорее найти свою семью.

В комментариях к записи петербурженка написала, что обычно животное по вечерам выгуливают местные ребята. Но где они сейчас, — неизвестно.

Многие жители города с сочувствием отнеслись к вынужденному бродяжничеству свиньи, отметив, что морозы могут сыграть со свинкой злую шутку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге 29 декабря мальчик был на горке по по проспекту Тореза. Там же его и укусила собака.

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