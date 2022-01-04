Недалеко от Коробицыно в результате столкновения легковушки и большегруза погиб человек

Недалеко от Коробицыно в результате столкновения легковушки и большегруза погиб человек
Недалеко от Коробицыно в результате столкновения легковушки и большегруза погиб человек. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Утром 4 января, в результате столкновения легкового автомобиля и большегруза погиб человек.

Смертельная авария произошла в районе Коробицыно около 11:20 на 52-м километре дороги Пески — Сосново — Подгорье. Об этом сообщают очевидцы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Произошло лобовое столкновение. Как сообщает 47news, в результате ДТП погибла женщина, которая была за рублем «Шевроле». От удара ее зажало в искореженном корпусе машины, поэтому ее пришлось вырезать из салона спасателям областного МЧС.

Отмечается, что проезжая часть была очищена и обработана.

В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства аварии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на 110 километре автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Псков» в Лужском районе женщина не справилась с управлением и вылетела на встречку.

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