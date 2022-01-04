На «Коле» Шкода на встречке врезалась в Фольксваген и туристический автобус. Есть погибшие

На &#171;Коле&#187; Шкода на встречке врезалась в Фольксваген и туристический автобус. Есть погибшие
На "Коле" Шкода на встречке врезалась в Фольксваген и туристический автобус. Есть погибшие. Фото: группа "Вконтакте"/"Аварийно-спасательная служба Ленобласти"

Во вторник, 4 января, смертельное ДТП произошло на трассе «Кола». Касательно происшествия есть несколько версий о пострадавших и погибших.

Все произошло на 187 км трассы Кола. Автомобили Шкода и Фольксваген столкнулись лоб в лоб, а после был задет экскурсионный автобус. Шкода съехала в кювет.

По данным Аварийно-спасательной службы Ленобласти пострадали водитель и 4-летний ребёнок, которые находились в Шкоде, при этом погибла пассажирка. В Фольксвагене насчитали четверых пострадавших, из которых двое несовершеннолетние. Также заявляется, что спасатели поисково-спасательного отряда Лодейное Поле деблокировали двоих пострадавших из Фольксвагена и передали сотрудникам Скорой помощи. В автобусе пострадавших не нашли.

Иная информация представлена в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, отмечает «Фонтанка». По данным ведомства водителям Шкоды была женщина, которая в результате ДТП скончалась. Пострадали при этом мужчина и 5-летний ребенок, которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение. Также говорится только об одном пассажире Фольксвагена, который получил травмы.

Отмечается, что автобус, который невольно стал участником ДТП, следовал из Санкт-Петербурга в Верхние Мандроги, где находится туристический комплекс.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что утром 4 января, в результате столкновения легкового автомобиля и большегруза погиб человек недалеко от Коробицыно.

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