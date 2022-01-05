Профилактолог заявил, что омикрон-штамм может циркулировать бесконечно

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев предположил, что новый штамм коронавируса «омикрон» может начать бесконечно циркулировать.

Специалист рассказал порталу Ura.ru, что омикрон-штамм, согласно имеющимся данным, имеет способность передаваться грызунам, и если инфекция будет возвращаться людям, то циркуляция «омикрона» может никогда не остановиться.

«Таким образом „омикрон“ может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует», — объяснил Токарев.

По словам профилактолога, в настоящее время новый вариант COVID-19 активно вытесняет дельта-штамм. Однако пока рано говорить о том, какой штамм в итоге победит.

Токарев предположил, что оба штамма будут распространяться одновременно. Он привел в пример ситуацию на юге Франции, где рост заболеваемости и числа госпитализаций сейчас связан с «дельтой».

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