Доктор Комаровский объяснил, как отличить коронавирус от гриппа

В редких случаях потерять обоняние можно и при гриппе. Фото: pixabay

В редких случаях потерять обоняние можно и при гриппе. Фото: pixabay

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал ключевые отличия коронавирусной инфекции и гриппа.

По словам специалиста, главным отличием ковида от гриппа является вовсе не изменение или потеря запахов и вкусов, в чем уверены многие. Как пояснил врач, в редких случаях потерять обоняние можно и при гриппе. Об этом пишет издание «7 дней».

Комаровский отметил, что два заболевания в первую очередь отличаются тем, что при коронавирусе состояние заболевшего может резко ухудшиться через неделю после инфицирования. А при гриппе к этому моменту самочувствие, как правило, начинает улучшаться.

Он также заявил, что при заболевании гриппом или ковидом необходимо тепло одеваться, пить жаропонижающие в случае высокой температуры и обратиться за медицинской помощью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Онищенко допустил связь группы крови и иммунитета от коронавируса.