Онищенко допустил связь группы крови и иммунитета от коронавируса

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что защита организма от коронавируса может зависеть от группы крови. Фото: duma.gov.ru

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что защита организма от коронавируса может зависеть от группы крови. Фото: duma.gov.ru

Группа крови может напрямую влиять на то, как организм будет сопротивляться COVID-19, заявил ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

Ранее сотрудники Кентского университета Великобритании пришли к выводу, что лучше всего от коронавируса защищены люди с первой группой крови. Онищенко допустил, что этот может быть правдой.

Эпидемиолог отметил в беседе с ФАН, что важнее всего не статистика, а понимание самого механизма. Он предложил исследовать статистику переболевших, и выявить процент неинфицированных людей с первой группой крови.

«Впрочем, первая группа крови не дает стопроцентную гарантию того, что ты не переболеешь коронавирусом», — заключил эксперт.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат «Ковид-глобулин» от новой коронавирусной инфекции. Он создан на основе плазмы крови перенесших инфекцию людей. Отмечается, что препарат более эффективен, если использовать его на ранних стадиях.